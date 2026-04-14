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14.04.2026 12:29:00

Cloudflare: Ein CLI-Tool für alles

Cloudflare will mit cf alle Produkte über ein einziges Kommandozeilen-Tool steuerbar machen – optimiert für Entwickler und KI-Agenten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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