Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
|Grossstörung
|
18.11.2025 15:32:15
Cloudflare-Aktie tiefrot: Massive Störung betrifft viele große Websites
• Störung betrifft viele große Plattformen
• Ursache laut Cloudflare: interne Dienstleistungsverschlechterung
2,46 Prozent verliert die Cloudflare-Aktie im NYSE-Handel und zeigt sich bei 197,28 US-Dollar. Anleger reagieren mit teils deutlichen Verkäufen auf eine technische Störung.
Zahlreiche Dienste betroffen
Am Dienstag kommt es zu einer weltweiten Störung beim Internet-Infrastrukturbetreiber Cloudflare, die zahlreiche große Plattformen betrifft.
Cloudflare meldete, dass die Probleme ab etwa 13:03 Uhr deutscher Zeit auftraten und leitete sofort Untersuchungen ein. Gegen 13:21 Uhr wurden erste Verbesserungen festgestellt, dennoch kam es weiterhin zu Fehlermeldungen für einige Nutzer. Ursache der Störung war laut Cloudflare eine interne Dienstleistungsverschlechterung, die in Zusammenarbeit mit Drittanbietern untersucht wird.
Bedeutung für das Internet
Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum große Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen.
Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle im Internet: Rund ein Fünftel aller Websites weltweit nutzt Dienste des Unternehmens. Ein Ausfall bei einem so zentralen Anbieter kann Dominoeffekte auslösen und viele Dienste gleichzeitig lahmlegen. Neben sozialen Netzwerken wie "X" und KI-Diensten wie ChatGPT waren auch Finanzportale und andere Online-Anwendungen betroffen.
"Cloudflare ist sich eines Problems bewusst"
Zahlreiche Nutzer meldeten über Social-Media-Kanäle und Foren Fehlerseiten, vor allem HTTP-500-Meldungen, beim Aufruf von betroffenen Diensten. Die Community erkannte schnell, dass es sich um ein Cloudflare-weites Problem handelte.
Problem noch nicht gelöst
Im letzten Eintrag von Cloudflare war das Problem weiter existent. "Wir beobachten eine Erholung der Dienste, aber Kunden können weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen, da wir unsere Abhilfemaßnahmen fortsetzen." Dies deckt sich auch mit Angaben von Internetanwendern auf Portalen wie allestörungen.de.
Redaktion finanzen.at mit Material von dpa (AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu Cloudflaremehr Nachrichten
|
14:17
|ChatGPT and X hit by outage at online security group Cloudflare (Financial Times)
|
29.10.25
|Ausblick: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.10.25
|Erste Schätzungen: Cloudflare legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)
|
30.07.25
|Ausblick: Cloudflare präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
16.07.25
|Erste Schätzungen: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Cloudflaremehr Analysen
Aktien in diesem Artikel
|Cloudflare
|166,78
|-5,36%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX fällt -- DAX weiter auf Talfahrt -- Wall Street tiefrot -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich am Dienstag schwach. Der deutsche Aktienmarkt verbucht Verluste. An der Wall Street zeigen sich unterdessen deutliche Abgaben. Die Börsen in Asien gaben auch am zweiten Handelstag der Woche nach.