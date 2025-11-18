Cloudflare Aktie

WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071

Grossstörung 18.11.2025 15:32:15

Cloudflare-Aktie tiefrot: Massive Störung betrifft viele große Websites

Cloudflare-Aktie tiefrot: Massive Störung betrifft viele große Websites

Die Techfirma Cloudflare sorgt aktuell für die Ausfälle von verschiedenen Internetdiensten rund um den Globus. Anleger reagieren irritiert.

• Cloudflare-Aktie verliert aufgrund einer weltweiten Dienststörung
• Störung betrifft viele große Plattformen
• Ursache laut Cloudflare: interne Dienstleistungsverschlechterung

2,46 Prozent verliert die Cloudflare-Aktie im NYSE-Handel und zeigt sich bei 197,28 US-Dollar. Anleger reagieren mit teils deutlichen Verkäufen auf eine technische Störung.

Zahlreiche Dienste betroffen

Am Dienstag kommt es zu einer weltweiten Störung beim Internet-Infrastrukturbetreiber Cloudflare, die zahlreiche große Plattformen betrifft.

Cloudflare meldete, dass die Probleme ab etwa 13:03 Uhr deutscher Zeit auftraten und leitete sofort Untersuchungen ein. Gegen 13:21 Uhr wurden erste Verbesserungen festgestellt, dennoch kam es weiterhin zu Fehlermeldungen für einige Nutzer. Ursache der Störung war laut Cloudflare eine interne Dienstleistungsverschlechterung, die in Zusammenarbeit mit Drittanbietern untersucht wird.

Bedeutung für das Internet

Cloudflare ist ein globaler Internet-Infrastruktur- und Sicherheitsanbieter, dessen Dienste eigentlich Webseiten und Online-Anwendungen schneller, sicherer und stabiler machen sollen. Der US-Dienst ist besonders bekannt für seine DDoS-Abwehr. Das heißt: Es schützt Webseiten davor, durch massenhafte Anfragen lahmgelegt zu werden. Das ist auch der Grund, warum große Publikationen und Webportale sich auf Cloudflare stützen.

Das Unternehmen spielt eine zentrale Rolle im Internet: Rund ein Fünftel aller Websites weltweit nutzt Dienste des Unternehmens. Ein Ausfall bei einem so zentralen Anbieter kann Dominoeffekte auslösen und viele Dienste gleichzeitig lahmlegen. Neben sozialen Netzwerken wie "X" und KI-Diensten wie ChatGPT waren auch Finanzportale und andere Online-Anwendungen betroffen.

"Cloudflare ist sich eines Problems bewusst"

Zahlreiche Nutzer meldeten über Social-Media-Kanäle und Foren Fehlerseiten, vor allem HTTP-500-Meldungen, beim Aufruf von betroffenen Diensten. Die Community erkannte schnell, dass es sich um ein Cloudflare-weites Problem handelte.

Problem noch nicht gelöst

Im letzten Eintrag von Cloudflare war das Problem weiter existent. "Wir beobachten eine Erholung der Dienste, aber Kunden können weiterhin überdurchschnittlich hohe Fehlerraten feststellen, da wir unsere Abhilfemaßnahmen fortsetzen." Dies deckt sich auch mit Angaben von Internetanwendern auf Portalen wie allestörungen.de.

Redaktion finanzen.at mit Material von dpa (AFX)

