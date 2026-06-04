Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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04.06.2026 17:25:00
Cloudflare kauft Vite: Open Source und herstellerneutral - mit Millionenfonds
Cloudflare übernimmt VoidZero und damit das Team hinter Vite, Vitest und Co. Die Werkzeuge sollen quelloffen und herstellerneutral bleiben.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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