Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
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19.11.2026 03:56:44
Cloudflare (NET) Stock Trends After Hours as CFO Thomas Seifert Touts Broad-Based Growth
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Nachrichten zu Cloudflare
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04.11.26
|Ausblick: Cloudflare verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
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21.10.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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26.08.26
|dailyAktien: Cloudflare – Korrektur läuft aus (NewsTool)
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26.08.26
|dailyAktien: Cloudflare – Korrektur läuft aus (NewsTool)
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18.08.26
|Cathie Wood schichtet Ark-Depots um: Aktien-Zukäufe bei NVIDIA und Cloudflare, Verkäufe bei AMD und Palantir (finanzen.at)
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07.08.26
|Cloudflare-Aktie im Höhenflug: Zweistelliges Wachstum, Ausblick angehoben (finanzen.at)
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22.07.26
|Erste Schätzungen: Cloudflare stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
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21.05.26
|Stellenabbau 2026: Warum Cisco, Cloudflare und andere Tech-Giganten Jobs streichen (finanzen.at)
Analysen zu Cloudflare
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Börse aktuell - Live TickerAugen auf Anthropic-IPO: ATX fällt zum Handelsschluss ins Minus -- DAX schließt niedriger -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich tiefer
Der heimische Aktienmarkt konnte seine freundliche Tendenz am Donnerstag letztlich nicht verteidigen. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich abwärts. An der Wall Street gibt es unterschiedliche Tendenzen. In Fernost fanden die Börsen keine einheitliche Richtung.