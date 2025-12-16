Cloudflare Aktie
WKN DE: A2PQMN / ISIN: US18915M1071
|
16.12.2025 09:16:00
Cloudflare-Report: Internet wächst um 19 Prozent, Hälfte nutzt Quantenschutz
Der globale Internetverkehr legte 2025 um 19 Prozent zu. Post-Quantum-Verschlüsselung erreicht bereits 52 Prozent, während DDoS-Angriffe neue Rekorde brechen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
