Cogent Communications Holdings Aktie
WKN: A0D9JK / ISIN: US19239V3024
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23.11.2026 15:12:57
Cogent Communications To Sell Three Data Center Facilities For $35 Mln
(RTTNews) - Cogent Communications Holdings, Inc. (CCOI), a private network services provider, on Monday announced that its subsidiary, Cogent Fiber, LLC, has entered into a definitive agreement to sell three data center facilities to Saragon Infrastructure, a portfolio company of I Squared Capital.
The sale is valued for an aggregate cash consideration of $35 million.
The transaction is expected to be completed in the first quarter of 2027.
The three data centres are located in Omaha, Nebraska; Tacoma, Washington; and Cheyenne, Wyoming.
In pre-market, the shares were trading 2.0 percent higher at $3.060 on the Nasdaq.
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