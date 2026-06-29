Comcast Aktie
WKN: 157484 / ISIN: US20030N1019
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29.06.2026 23:13:10
Comcast Stock Soars On Split News, Does Disney Need To Make A Similar Move?
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Aktien in diesem Artikel
|Comcast Corp. (Class A)
|21,31
|4,80%
|Walt Disney
|86,34
|-0,51%
|Walt Disney Company Cert.Deposito Arg.Repr. 0.125 Shs
|2 480,00
|2,27%
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