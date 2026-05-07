Walt Disney Aktie

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WKN: 855686 / ISIN: US2546871060

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07.05.2026 12:29:41

Walt Disney Outperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Disney nach Quartalszahlen auf "Outperform" mit einem Kursziel von 129 US-Dollar belassen. Der Unterhaltungskonzern habe gut abgeschnitten und die Erwartungen übertroffen, schrieb Laurent Yoon in einer am Donnerstag vorliegenden Reaktion. Damit hätten sich die Aussichten für ein ursprünglich erwartetes weiteres schwieriges Geschäftsjahr aufgehellt./rob/gl/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:58 / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.05.2026 / 03:58 / UTC

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Walt Disney Outperform
Unternehmen:
Walt Disney 		Analyst:
Bernstein Research 		Kursziel:
$ 129,00
Rating jetzt:
Outperform 		Kurs*:
$ 108,06 		Abst. Kursziel*:
19,38%
Rating update:
Outperform 		Kurs aktuell:
$ 109,27 		Abst. Kursziel aktuell:
18,06%
Analyst Name::
Laurent Yoon 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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