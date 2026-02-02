Walt Disney Aktie
|89,12EUR
|-6,01EUR
|-6,32%
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
Walt Disney Kaufen
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert für Disney nach Zahlen von 135 auf 137 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Das erste Geschäftsquartal sei erfreulich ausgefallen, schrieb Markus Leistner in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Profitabilität im Streaming-Bereich habe einen Bestwert erreicht und die Freizeitparks und das Kreuzfahrtgeschäft blieben ein Stabilitätsanker. Die Nachfolge von Vorstandschef Bob Iger gehe zudem in eine entscheidende Phase und Josh D'Amaro, Leiter des Erlebnisbereichs, sei einer der aussichtsreichsten Kandidaten./ck/rob/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.02.2026 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2026 / 16:01 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Walt Disney Kaufen
|
Unternehmen:
Walt Disney
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Kaufen
|
Kurs*:
$ 105,90
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Kaufen
|
Kurs aktuell:
$ 105,17
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Markus Leistner
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Walt Disney
|
20:04
|Handel in New York: Dow Jones am Montagnachmittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
20:04
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags fester (finanzen.at)
|
19:36
|AKTIE IM FOKUS: Disney sacken ab - Zahlen und Ausblick überzeugen nicht (dpa-AFX)
|
19:19
|ANALYSE-FLASH: DZ Bank hebt fairen Wert für Walt Disney an - 'Kaufen' (dpa-AFX)
|
18:01
|Dow Jones aktuell: Dow Jones am Montagmittag auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
18:01
|Freundlicher Handel in New York: Das macht der S&P 500 mittags (finanzen.at)
|
16:24
|ROUNDUP: Werbeausgaben für 'Avatar' bremsen Disney - Ausblick lässt Aktie fallen (dpa-AFX)
|
16:03
|Dow Jones 30 Industrial-Wert Walt Disney-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Walt Disney-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)