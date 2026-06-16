Commerzbank Aktie
WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001
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16.06.2026 10:55:00
Commerzbank: Bund lehnt Unicredit-Angebot ab
Gerade erst hat UniCredit dem Commerzbank-Vorstand wenig subtil mit Absetzung gedroht. Nun meldet sich kurz vor einer neuen Frist der Bund als weiterer Anteilseigner: Das Angebot der Italiener sei wenig überzeugend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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