Commerzbank Aktie

Commerzbank für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: CBK100 / ISIN: DE000CBK1001

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16.06.2026 10:55:00

Commerzbank: Bund lehnt Unicredit-Angebot ab

Gerade erst hat UniCredit dem Commerzbank-Vorstand wenig subtil mit Absetzung gedroht. Nun meldet sich kurz vor einer neuen Frist der Bund als weiterer Anteilseigner: Das Angebot der Italiener sei wenig überzeugend.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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