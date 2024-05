COMPANY TALK/Unter CEO Weimer ist Deutsche Börse wieder selbstbewusst geworden

"Theodor Weimer kam an die Spitze der Deutschen Börse, als diese in einer Phase tiefer Verunsicherheit steckte", sagte der Aufsichtsvorsitzende der Deutsche Börse, Martin Jetter, mit Blick auf den zum Jahresende ausscheidenden CEO Theodor Weimer auf der virtuellen Hauptversammlung am Dienstag.

Die Geschäftszahlen seien schon damals gut gewesen, aber das Bild der Deutschen Börse in der Öffentlichkeit, in der Politik und bei den Regulatoren habe schwer gelitten, so Jetter. Dies sei nicht ohne Folgen für den inneren Zustand und die unternehmerischen Handlungsoptionen der Deutschen Börse geblieben.

Aus dieser Ausgangssituation heraus ist Weimer, so Jetter, gemeinsam mit seinem Vorstandsteam in beeindruckender Weise ein "Turnaround" gelungen. Er habe eine neue Kultur des Machens und von Ownership eingeführt, habe Vertrauen bei Regulatoren und in den Märkten geschaffen und die Börse auf dieser Grundlage umgebaut. Mit Weimer sei die Deutsche Börse mit Recht wieder zu einem selbstbewussten Unternehmen geworden.

