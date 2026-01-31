Rocket Lab Corporation Registered Shs Aktie

Rocket Lab Corporation Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A419CG / ISIN: US7731211089

01.02.2026 00:05:00

Congress Could Cost Rocket Lab a $4 Billion Payday

Congress Could Cost Rocket Lab a $4 Billion Payday

It's official: Mars Sample Return (MSR) is DOA -- and Rocket Lab (NASDAQ: RKLB) investors are not at all happy about it.As Science.org reported earlier in the month, the U.S. House and Senate have agreed on a series of appropriation bills that will help to restrain the federal budget deficit, but at the cost of cutting hundreds of millions of dollars from the budgets of NASA, the National Science Foundation, and other science-focused agencies. Among the highest profile casualties of the cutting: MSR.
