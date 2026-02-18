Constellium Aktie
WKN DE: A2PWZL / ISIN: FR0013467479
|
18.02.2026 12:02:09
Constellium Earnings Report: Q4 Overview
This article Constellium Earnings Report: Q4 Overview originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Constellium SE
|
17.02.26
|Ausblick: Constellium SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
|
03.02.26
|Erste Schätzungen: Constellium SE zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Constellium SE präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
|
15.10.25
|Erste Schätzungen: Constellium SE veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)
Analysen zu Constellium SE
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Constellium SE
|22,60
|3,67%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX letztlich schwächer -- DAX schlussendlich leichter -- Nikkei letztlich in Grün - Chinas Börsen ruhen
Der heimische Aktienmarkt notierte am Donnerstag tiefer. Auch der DAX verzeichnete Verluste. Die Wall Street zeigt sich mit Verlusten. Der japanische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag gut behauptet.