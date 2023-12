Continental-Aktie dennoch in Rot: Continental strebt an, Rendite und Ausschüttungsquote zu steigern

"Wir investieren gezielt in die Bereiche, die zukünftig überproportional zur Wertentwicklung beitragen", sagte CEO Nikolai Setzer anlässlich des Kapitalmarkttages des Autozulieferers. Zudem stellt der DAX -Konzern seinen Anlegern die Verselbstständigung von Geschäftsteilen und eine weitere Überprüfung von Geschäftsteilen in Aussicht.

In den nächsten zwei bis drei Jahren soll der Korridor der mittelfristig erwarteten bereinigten EBIT-Marge von rund 8 bis 11 Prozent auf Konzernebene erreicht werden. Innerhalb dieser Spanne soll dann die Profitabilität verbessert werden. Für das laufende Jahr rechnet Conti weiter mit einer bereinigten operativen Rendite von 5,5 bis 6,5 Prozent.

Der Umsatz soll den weiteren Angaben zufolge in zwei bis drei Jahren bei rund 44 Milliarden bis 48 Milliarden Euro liegen. Mittelfristig, also in maximal fünf Jahren, sollen die Erlöse dann einen Wert von rund 51 Milliarden bis 56 Milliarden Euro erreichen. Für das laufende Jahr werden nach wie vor rund 41 Milliarden bis 43 Milliarden Euro angepeilt.

Ausschüttungsquote soll steigen

Darüber hinaus hebt Conti beim Kapitalmarkttag in Hannover den Korridor für Dividendenausschüttungen an: Künftig sollen zwischen rund 20 bis 40 Prozent vom Nettoergebnis an die Anteilseigner ausgeschüttet werden. Bisher wurden etwa 15 bis 30 Prozent ausgezahlt.

In den vergangenen Jahren haben den Konzern aus Hannover unter anderem rückläufige Märkte, hohe Rohstoffpreise oder gestiegene Ausgaben für Forschung und Entwicklung belastet. Die Rendite sank spürbar ab. "Mit unserer finanziellen Entwicklung sind wir hinter unseren Erwartungen zurückgeblieben", sagte Setzer. "Das Ergebnis entspricht nicht unserem Anspruch." Die vergangenen Jahre hätten Conti aber auch robuster gemacht. "Wir gehen daher gestärkt in die nun folgende Phase einer gesteigerten Wertschaffung", zeigte sich Setzer zuversichtlich.

Conti prüft strategische Optionen für Displaygeschäft

Im Unternehmensbereich Automotive will sich der Konzern stärker auf wachstumsstarke und wertschaffende Geschäftsfelder konzentrieren. Für den Bereich um Displaylösungen (User Experience) werde die organisatorische Unabhängigkeit vorbereitet. "Dieser Schritt eröffnet neue strategische Optionen für das Geschäft mit Anzeige- und Bediengeräten", heißt es zur Begründung. "Keine strategische Option wird ausgeschlossen, möglich ist daher ein Joint Venture, ein Verkauf, eine Partnerschaft oder auch ein IPO", ergänzte Setzer. Einen Zeitplan für mögliche Entscheidungen nannte der Manager nicht.

Zudem überprüfe Conti Maßnahmen für weitere Geschäftsaktivitäten innerhalb von Automotive. Der Umfang umfasse Geschäfte mit einem Umsatz von voraussichtlich rund 1,4 Milliarden Euro dieses Jahr. Für den Bereich um autonomes Fahren sei Conti dagegen der beste Eigentümer. "Aus heutiger Sicht sind wir der beste Owner für diesen Bereich", stellte Setzer klar.

Conti prüft Abspaltung eines Teils seines Automotive-Geschäfts

Continental stellt Teile seines schwächelnden Automobilzuliefer-Geschäfts auf den Prüfstand. Man prüfe, Teile der Automotive-Sparte auszugliedern, kündigte Konzernchef Nikolai Setzer am Montag beim Kapitalmarkttag des DAX-Konzerns in Hannover an. Insgesamt gehe es um rund ein Viertel des Umsatzes der Sparte. Einen Komplettverkauf des Geschäftsfelds schloss er aber aus. Die Aktie gab nach.

Konkret gehe es zunächst um das Geschäft mit Auto-Cockpits und Displays. Das Geschäftsfeld mit erwarteten 3,5 Milliarden Euro Jahresumsatz werde zunächst organisatorisch selbstständig aufgestellt, um dann möglich Optionen prüfen zu können. Von einem Einstieg eines Investors, einer Gemeinschaftsfirma bis hin zu einem Verkauf oder Börsengang sei alles möglich.

Konzentration auf Zukunftsfelder

Entschieden sei rund um das Geschäft mit Cockpit-Displays und Bedienelementen noch nichts, einen Zeitplan nannte Setzer auf Nachfrage nicht. Daneben prüfe man dasselbe für weitere, kleine Randbereiche der Sparte mit zusammen 1,4 Milliarden Euro Umsatz. Konkrete Angaben machte Setzer dazu ebenfalls nicht. Das Geschäft mit dem Autonomen Fahren stehe dabei aber nicht auf dem Prüfstand, betonte der Manager.

Mit dem Schritt will sich Continental auf profitable und wachstumsstarke Zukunftsfelder konzentrieren und noch stärker vom reinen Teilelieferanten zum Technologiepartner der Autobranche werden. Im Sommer hatte der Konzern bereits angekündigt, in der Kunststoffsparte Contitech das Automotive-Geschäft abzutrennen und auch hier alle Optionen vom Einstieg eines Partners bis hin zu Verkauf oder Börsengang zu prüfen. Die Konzernsparte stellt unter anderem Schläuche und Leitungen her, beliefert aber auch die Bergbauindustrie etwa mit Förderbändern. Bis 2025 solle der Umbau hier abgeschlossen werden, kündigte Setzer an. Details zu möglichen Gesprächen mit potenziellen Partnern nannte er noch nicht.

Kein Komplettausstieg aus Automotive-Sparte

Vor zwei Jahren hatte der Konzern schon das Verbrennerantriebs-Geschäft in Vitesco Technologies ausgelagert und an die Börse gebracht. Zuletzt war spekuliert worden, Continental könnte sich auf das profitable Reifengeschäft und den Industriebereich von Contitech etwa mit Förderbändern konzentrieren. Dem erteilte Setzer nun eine Absage. "Automotive bleibt bei uns und ist auch künftig eine starke Säule", sagte er. Man sei zu dem Ergebnis gekommen, dass der Continental-Konzern für diesen Bereich der beste Eigentümer sei. "Und wir sehen hier großes Potenzial." Auch nach der möglichen Abspaltung des Cockpit-Geschäfts und der weiteren Bereiche sei das Segment mit rund 15 Milliarden Euro Umsatz noch ebenso groß wie das eigene Reifengeschäft. "Damit sind wir immer noch ein großer Player."

Insgesamt sei Continental zuletzt hinter den eigenen Erwartungen zurückgeblieben, räumte Setzer ein. Die 2020 gesteckten Ziele habe man bisher nicht erreicht. "Insbesondere im Automotive-Bereich dauert es länger als 2020 angenommen. Wir sind mit dem Erreichten nicht zufrieden." Um die Kosten zu senken, will Continental in dem Segment auch seine Ausgaben für Forschung und Entwicklung senken. Im Automotive-Bereich sollen diese Ausgaben von derzeit zwölf Prozent des Umsatzes zunächst auf elf Prozent und mittelfristig - also in drei bis fünf Jahren - auf unter zehn Prozent sinken.

Entwicklungszentren werden zusammengelegt

Um das zu erreichen, soll auch die Zahl der bisher weltweit 82 Entwicklungsstandorte reduziert werden. Es gehe vor allem darum, kleine und ineffiziente Standorte mit anderen zusammenzulegen. Zudem hatte Continental bereits angekündigt, in der Verwaltung der Sparte Stellen abzubauen. 400 Millionen Euro sollen so eingespart werden. Berichte zufolge sollen rund 5500 Verwaltungsstellen wegfallen.

Erhöhen will Continental dagegen die Ausschüttungen an seine Aktionäre. Statt der bisher in Aussicht gestellten 15 bis 30 Prozent des Nettogewinns wolle man künftig 20 bis 40 Prozent als Dividende auszahlen, kündigte Finanzvorständin Katja Garcia Vila an.