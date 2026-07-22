Costco Wholesale Aktie
WKN: 888351 / ISIN: US22160K1051
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22.07.2026 12:16:00
Costco Stock: Next Stop $1,100?
Costco (NASDAQ: COST) shares hit their all-time high price of $1,094.32 in May. They have fallen 14% since then (as of July 20). Investors are hoping that the warehouse club operator can bounce back sooner rather than later.Is $1,100 the next stop for this retail stock?Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu Costco Wholesale Corp.
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20.07.26
|NASDAQ Composite Index-Wert Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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13.07.26
|NASDAQ Composite Index-Titel Costco Wholesale-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Costco Wholesale-Investment von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
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09.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
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09.07.26
|Börse New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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09.07.26
|Freundlicher Handel in New York: S&P 500 nachmittags mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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09.07.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100-Börsianer greifen am Nachmittag zu (finanzen.at)
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09.07.26
|NASDAQ-Handel: So entwickelt sich der NASDAQ Composite am Donnerstagmittag (finanzen.at)
Analysen zu Costco Wholesale Corp.
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