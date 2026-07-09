NASDAQ-Handel: NASDAQ Composite liegt schlussendlich im Plus

Am Donnerstag tendierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,30 Prozent höher bei 26 206,89 Punkten. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,184 Prozent auf 25 918,31 Punkte an der Kurstafel, nach 25 870,65 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26 215,82 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 825,85 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Plus von 0,797 Prozent. Noch vor einem Monat, am 09.06.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 25 678,82 Punkten auf. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 09.04.2026, den Wert von 22 822,42 Punkten. Vor einem Jahr, am 09.07.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 20 611,34 Punkten gehandelt.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,79 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27 190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20 690,25 Punkten registriert.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Amkor Technology (+ 7,85 Prozent auf 72,16 USD), FormFactor (+ 7,03 Prozent auf 119,44 USD), PDF Solutions (+ 6,70 Prozent auf 55,93 USD), Power Integrations (+ 6,58 Prozent auf 70,83 USD) und Integra LifeSciences (+ 6,30 Prozent auf 18,39 USD). Schwächer notieren im NASDAQ Composite derweil Ionis Pharmaceuticals (-23,90 Prozent auf 64,27 USD), Elron Electronic Industries (-19,35 Prozent auf 1,00 USD), Computer Programs and Systems (-8,54 Prozent auf 24,00 USD), Costco Wholesale (-4,21 Prozent auf 912,97 USD) und Comtech Telecommunications (-3,61 Prozent auf 1,87 USD).

Die meistgehandelten NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 36 969 869 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,165 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Mitglieder im Blick

Unter den NASDAQ Composite-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die SIGA Technologies-Aktie ermöglicht Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,95 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at