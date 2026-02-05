Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
|
05.02.2026 22:45:00
Could This Be the First Big Move for Berkshire Hathaway's New CEO?
Berkshire Hathaway (NYSE: BRK.A)(NYSE: BRK.B) has a new CEO in 2026: Greg Abel. After decades of leadership under Warren Buffett, the billionaire investor has given up the reins to Abel. It's a monumental and symbolic move for the business, and it could bring with it some significant changes for investors.Investors may not need to wait too long before the new CEO makes a big move, and it may involve one of Berkshire's largest holdings.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
Analysen zu Berkshire Income Realty Inc 9 % Cum.Red.Pfd Shs Series -A- Called For Red 28.10.15 At USD 25.00 A Sh
