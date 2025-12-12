Walt Disney Aktie
WKN: 855686 / ISIN: US2546871060
|
12.12.2025 12:46:00
Creative industries 'incredibly worried' about OpenAI-Disney deal
The $1bn deal will let fans generate videos and images of more than 200 Disney characters on ChatGPT and Sora.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
Nachrichten zu Walt Disneymehr Nachrichten
|
12.12.25
|Will OpenAI’s $1bn deal with Disney boost video app Sora? (Financial Times)
|
12.12.25
|NYSE-Handel: Zum Start des Freitagshandels Pluszeichen im Dow Jones (finanzen.at)
|
12.12.25
|Letterman: Late-Night-Moderatoren verteidigen Demokratie (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Walt Disney-Aktie höher: Disney steigt bei ChatGPT-Entwickler OpenAI ein (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Disney steigt bei OpenAI ein: MicKI Mouse (Spiegel Online)
|
11.12.25
|ROUNDUP: Milliarden-Deal bringt Disney-Figuren zu ChatGPT (dpa-AFX)
|
11.12.25
|Handel in New York: Dow Jones beginnt Sitzung weit in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.12.25
|Disney to invest $1bn in OpenAI (Financial Times)