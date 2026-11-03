Curaleaf Aktie
WKN DE: A2N8GY / ISIN: CA23126M1023
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03.11.2026 22:05:16
Curaleaf Holdings, Inc. Q3 Loss Drops
(RTTNews) - Curaleaf Holdings, Inc. (CURLF) released Loss for third quarter of -$32.721 million
The company's bottom line totaled -$32.721 million, or -$0.14 per share. This compares with -$57.029 million, or -$0.24 per share, last year.
The company's revenue for the period rose 10.9% to $352.650 million from $317.856 million last year.
Curaleaf Holdings, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: -$32.721 Mln. vs. -$57.029 Mln. last year. -EPS: -$0.14 vs. -$0.24 last year. -Revenue: $352.650 Mln vs. $317.856 Mln last year.
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