CureVac-Aktien implodieren: Patentstreit mit BioNTech verloren

Mit diesem Urteil gab das Gericht am Dienstag einer Klage des Mainzer Konkurrenten BioNTech gegen CureVac statt. Das Europäische Patentamt hatte das Patent im Jahr 2010 an CureVac erteilt. CureVac will gegen das Urteil Berufung einlegen.

Das Münchner Verfahren ist ein Teil der Auseinandersetzungen zwischen den beiden Unternehmen - allerdings ein ganz entscheidender. CureVac hatte BioNTech und dessen US-Partner Pfizer im Juli 2022 beim Landgericht Düsseldorf wegen angeblicher Verletzung seiner Patente auf Schadenersatz verklagt. Im Gegenzug klagte BioNTech vor dem Bundespatentgericht in München und verlangte, das CureVac-Patent für nichtig zu erklären. Das Produkt beruhe nicht auf einer Erfindung.

CureVac-Aktie sackt zweistellig ab

Des einen Freud, des anderen Leid: Weil das Biotech-Unternehmen CureVac in einem Patentstreit um mRNA-Technologie mit dem Rivalen BioNTech den Kürzeren zog, ging es für die Aktien der Tübinger am Dienstagnachmittag auf XETRA rapide bergab. Der Kurs fiel auf ein Rekordtief, zuletzt betrug der Abschlag mehr als 40 Prozent bei 3,20 Euro.

BioNTech dagegen zogen um mehr als zwei Prozent an und versuchen damit, ihren jüngsten Seitwärtstrend in Richtung der Kurslücke von Mitte Oktober nach oben zu verlassen. CureVac will gegen das Urteil Berufung einlegen.

