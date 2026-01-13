D-Wave Quantum-Aktie in Grün: Kauf von Quantum Circuits im Anlegerfokus

Die D-Wave-Quantum-Aktie sucht nach ihrer jüngsten Rally die Richtung. Eine milliardenschwere Übernahme und positive Analystenstimmen treffen auf eine verhaltene Marktreaktion.

• Übernahme von Quantum Circuits soll Technologiebasis deutlich erweitern• Aktie weiterhin von Übernahmefantasie beflügelt• Analysten geschlossen optimistisch

D-Wave Quantum treibt strategische Neuausrichtung voran

Aus einer Unternehmensmitteilung vom 07. Januar ging hervor, dass D-Wave Quantum eine Vereinbarung zur Übernahme des US-Unternehmens Quantum Circuits geschlossen hat. Der Kaufpreis beläuft sich auf insgesamt 550 Millionen US-Dollar und setzt sich aus 300 Millionen US-Dollar in Aktien sowie 250 Millionen US-Dollar in bar zusammen.

Mit dem Zukauf will D-Wave seine bisher auf Quantum Annealing fokussierte Technologie um supraleitende, fehlerkorrigierte Gate-Model-Systeme erweitern. Ziel sei es laut Unternehmen, bereits 2026 erste Gate-Model-Systeme kommerziell verfügbar zu machen.

Technologische Erweiterung und personeller Ausbau

D-Wave verfolgt mit der Übernahme das Ziel, beide dominierenden Quantenarchitekturen unter einem Dach zu vereinen. Neben der technologischen Komponente umfasst die Transaktion auch den Wechsel führender Wissenschaftler zu D-Wave, darunter Quantum-Circuits-Mitgründer Dr. Rob Schoelkopf. Zudem ist der Aufbau eines neuen Forschungs- und Entwicklungszentrums in New Haven, Connecticut, geplant, das die Arbeiten an supraleitenden Quantenprozessoren beschleunigen soll.

Aktie nach Kurssprung auf Richtungssuche

An der Börse zeigte sich zuletzt eine positive Tendenz: Zum Wochenstart legte die D-Wave Quantum-Aktie um 2,45 Prozent auf 28,80 US-Dollar zu. Am Dienstag setzt sich dieser Aufwärtstrend weiter fort: Im US-Handel notiert das NYSE-Papier zeitweise 1,81 Prozent höher bei 29,32 US-Dollar.

Dabei blickt die Aktie auf ein außergewöhnlich starkes Börsenjahr 2025 zurück, in dem sich der Kurs um 207 Prozent verteuerte.

Analysten sehen deutliches Aufwärtspotenzial

Nach der Übernahmeankündigung des US-Unternehmens bestätigten mehrere Analysten - unter anderem von Wedbush, Cantor Fitzgerald und Craig-Hallum ihre positiven Einschätzungen zum NYSE-Papier. So zeigt sich die Analystengemeinde geschlossen optimistisch: Nach Angaben von TipRanks liegen derzeit 13 Kaufempfehlungen bei einem durchschnittlichen Kursziel von 40,23 US-Dollar vor. Demnach trauen Experten der Aktie ein Kursplus von knapp 40 Prozent gegenüber dem letzten Schlusskurs von 28,80 US-Dollar zu.

Redaktion finanzen.at