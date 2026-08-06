D-Wave Quantum Aktie

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WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

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Zahlen voraus 06.08.2026 12:01:00

Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor

Ausblick: D-Wave Quantum legt Quartalsergebnis vor

Für Anleger im Quantenbereich steht ein wichtiger Termin auf der Agenda: D-Wave Quantum öffnet seine Bücher.

D-Wave Quantum lädt am 06.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Prognosen von 15 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von -0,085 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei D-Wave Quantum noch ein Verlust pro Aktie von -0,550 USD in den Büchern gestanden.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 30,0 Prozent auf 4,0 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 15 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,299 USD, gegenüber -1,110 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt 42,8 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 24,6 Millionen USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at

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