D-Wave Quantum Aktie

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WKN DE: A3DSV9 / ISIN: US26740W1099

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Bilanz vorgelegt 06.08.2026 22:08:00

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Quantencomputer-Pionier enttäuscht doppelt

D-Wave Quantum-Aktie unter Druck: Quantencomputer-Pionier enttäuscht doppelt

Der Quantensektor ist um eine Berichtvorlage reicher: D-Wave Quantum hat seine Bücher geöffnet und die Aktie reagiert prompt auf die Zahlen.

D-Wave Quantum hat am Donnerstag vorbörslich seine Bücher geöffnet. Der Vertreter der Quantencomputerbranche hat in seinem zweiten Geschäftsquartal 2026 abermals rote Zahlen geschrieben. Das Ergebnis je Aktie belief sich auf -0,13 US-Dollar, nachdem ein Jahr zuvor noch ein Minus von 0,550 US-Dollar in den Büchern gestanden hatten. Damit hielt sich D-Wave schlechter als erwartet, die Analystenschätzungen für das EPS hatte sich im Vorfeld auf -0,085 US-Dollar je Aktie belaufen.

Der Umsatz entwickelte sich minimal negativ und fiel von 3,095 Millionen US-Dollar auf 3,076 Millionen US-Dollar an. Experten hatten dem Unternehmen zuvor Erlöse von 4 Millionen US-Dollar zugetraut - diese Erwartungen konnte das Unternehmen ebenso nicht erreichen.

Die Aktie von D-Wave Quantum zeigte sich an der NASDAQ 9,28 Prozent schwächer bei 19,41 US-Dollar.

Claudia Stephan, Martina Köhler, Julia Walter, Redaktion finanzen.at

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Bildquelle: T. Schneider / shutterstock.com,T. Schneider / Shutterstock.com

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