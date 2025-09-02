Danone Aktie

73,52EUR 2,12EUR 2,97%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

02.09.2025 19:42:39

Danone Underperform

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dessen Aussagen seien "zuversichtlich und logisch" gewesen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das "Maschinenhaus des Wachstums" gleiche mit der Spezialnahrung in China und den Protein-Produkten in den USA die Schwäche mit Kaffeeweißern in den USA und mit Milchprodukten in Europa mehr als aus. Allerdings seien die Aktien nicht günstig bewertet./rob/bek/nas

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Underperform
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
Jefferies & Company Inc. 		Kursziel:
62,00 €
Rating jetzt:
Underperform 		Kurs*:
73,32 € 		Abst. Kursziel*:
-15,44%
Rating update:
Underperform 		Kurs aktuell:
73,52 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-15,67%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

19:42 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
18.08.25 Danone Buy UBS AG
15.08.25 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
11.08.25 Danone Market-Perform Bernstein Research
11.08.25 Danone Underperform Jefferies & Company Inc.
