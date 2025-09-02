Danone Aktie
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef auf "Underperform" mit einem Kursziel von 62 Euro belassen. Dessen Aussagen seien "zuversichtlich und logisch" gewesen, schrieb David Hayes in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das "Maschinenhaus des Wachstums" gleiche mit der Spezialnahrung in China und den Protein-Produkten in den USA die Schwäche mit Kaffeeweißern in den USA und mit Milchprodukten in Europa mehr als aus. Allerdings seien die Aktien nicht günstig bewertet./rob/bek/nas
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 12:47 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Analysen zu Danone S.A.
19:42
Danone Underperform
Jefferies & Company Inc.
18.08.25
Danone Buy
UBS AG
15.08.25
Danone Underperform
Jefferies & Company Inc.
11.08.25
Danone Market-Perform
Bernstein Research
11.08.25
Danone Underperform
Jefferies & Company Inc.
