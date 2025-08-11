Danone Aktie
|71,82EUR
|0,02EUR
|0,03%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Market-Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat die Einstufung für Danone auf "Market-Perform" mit einem Kursziel von 83 Euro belassen. Aktuelle Marktdaten für die vier Wochen bis Mitte Juli zeigten eine trägere Entwicklung bei Körperpflegemitteln und Haushaltswaren im Vergleich zu den vorigen vier Wochen, schrieb Callum Elliott in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Lebensmittelmarkt habe sich etwas besser gehalten. Mit Blick auf die einzelnen Unternehmen hätten sich dabei recht unterschiedliche Entwicklungen gezeigt./mis/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.08.2025 / 07:19 / UTC
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Market-Perform
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
Bernstein Research
|
Kursziel:
83,00 €
|
Rating jetzt:
Market-Perform
|
Kurs*:
71,96 €
|
Abst. Kursziel*:
15,34%
|
Rating update:
Market-Perform
|
Kurs aktuell:
71,82 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
15,57%
|
Analyst Name::
Callum Elliott
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.mehr Nachrichten
|
12:27
|Schwacher Handel: So steht der Euro STOXX 50 am Montagmittag (finanzen.at)
|
09:29
|Zuversicht in Europa: Euro STOXX 50 steigt zum Start (finanzen.at)
|
08.08.25
|Handel in Europa: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
08.08.25
|Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt nachmittags (finanzen.at)
|
08.08.25
|Börse Europa: Euro STOXX 50 mittags im Plus (finanzen.at)
|
08.08.25
|Börse Europa in Rot: Euro STOXX 50 startet im Minus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Euro STOXX 50 aktuell: Euro STOXX 50 bewegt schlussendlich im Plus (finanzen.at)
|
07.08.25
|Gute Stimmung in Europa: So performt der Euro STOXX 50 am Donnerstagnachmittag (finanzen.at)
Analysen zu Danone S.A.mehr Analysen
|11:17
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|11:17
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|31.07.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|31.07.25
|Danone Kaufen
|DZ BANK
|30.07.25
|Danone Buy
|UBS AG
|30.07.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|21.07.25
|Danone Overweight
|Barclays Capital
|25.06.25
|Danone Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|30.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|07.07.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|27.06.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|23.04.25
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|11:17
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|01.08.25
|Danone Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.07.25
|Danone Hold
|Deutsche Bank AG
|30.07.25
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|30.07.25
|Danone Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Danone S.A.
|71,82
|0,03%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:41
|Unilever Outperform
|Bernstein Research
|11:39
|Reckitt Benckiser Outperform
|Bernstein Research
|11:32
|Nestlé Market-Perform
|Bernstein Research
|11:27
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|11:17
|Danone Market-Perform
|Bernstein Research
|11:13
|Henkel vz. Market-Perform
|Bernstein Research
|11:11
|Beiersdorf Outperform
|Bernstein Research
|10:41
|Bayer Kaufen
|DZ BANK
|10:25
|Merck Buy
|Deutsche Bank AG
|10:24
|Henkel vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|10:23
|RTL Hold
|Deutsche Bank AG
|10:23
|London Stock Exchange Buy
|Deutsche Bank AG
|10:22
|Bechtle Buy
|Deutsche Bank AG
|10:07
|Givaudan Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|WACKER CHEMIE Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|LANXESS Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|10:07
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|10:06
|Bayer Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:35
|Jungheinrich Buy
|Baader Bank
|09:31
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|09:18
|Merck Buy
|UBS AG
|09:18
|Ströer Buy
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Eckert & Ziegler Hold
|Hauck Aufhäuser Lampe Privatbank AG
|09:17
|Deutsche Telekom Buy
|UBS AG
|08:51
|RTL Hold
|Warburg Research
|08:51
|Symrise Buy
|Warburg Research
|08:50
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|08:49
|Salzgitter Buy
|Baader Bank
|08:48
|Salzgitter Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:35
|Nutrien Outperform
|RBC Capital Markets
|08:33
|Reckitt Benckiser Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:30
|L'Oréal Hold
|Jefferies & Company Inc.
|08:28
|Zalando Outperform
|RBC Capital Markets
|08:28
|HUGO BOSS Outperform
|RBC Capital Markets
|08:09
|Danone Underperform
|Jefferies & Company Inc.
|08:07
|SUSS MicroTec Hold
|Jefferies & Company Inc.
|07:55
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:55
|Nike Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:54
|Beiersdorf Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:52
|Kering Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:52
|LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Hermès Outperform
|RBC Capital Markets
|07:51
|Richemont Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:51
|EssilorLuxottica Outperform
|RBC Capital Markets
|07:50
|adidas Outperform
|RBC Capital Markets
|07:33
|Novo Nordisk Market-Perform
|Bernstein Research
|07:32
|TotalEnergies Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:28
|Rolls-Royce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:27
|Nutrien Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:26
|Bechtle Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)