Danone Aktie

73,32EUR -0,20EUR -0,27%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

02.09.2025 21:46:34

Danone Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Danone nach einer Konferenz mit dem Finanzchef Jürgen Esser auf "Buy" mit einem Kursziel von 78 Euro belassen. Der Fokus des Lebensmittelkonzerns liege auf einem schnelleren Wachstum als dem des Marktes, schrieb Guillaume Delmas in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Operativ und dank der Produktpalette solle unter dem Strich mehr Geld verdient werden./bek/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,32 € 		Abst. Kursziel*:
6,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,32 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,38%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

