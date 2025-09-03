Danone Aktie

73,44EUR -0,08EUR -0,11%
Danone für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
03.09.2025 07:48:51

Danone Buy

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. In einem Gespräch habe sich Finanzchef Jürgen Esser vergleichsweise optimistisch geäußert, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Im Rahmen des zweiten Teils der Unternehmensstrategie "Renew Danone" liege der Fokus des Lebensmittelkonzerns darauf, schneller als die Branche zu wachsen und dafür zu sorgen, dass die operative Entwicklung sich stärker in den Gewinnen niederschlage ./rob/gl/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
Unternehmen:
Danone S.A. 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
78,00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
73,32 € 		Abst. Kursziel*:
6,38%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
73,44 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6,21%
Analyst Name::
Guillaume Delmas 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Danone S.A.mehr Nachrichten