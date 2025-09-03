Danone Aktie
|73,44EUR
|-0,08EUR
|-0,11%
WKN: 851194 / ISIN: FR0000120644
Danone Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Danone mit einem Kursziel von 78 Euro auf "Buy" belassen. In einem Gespräch habe sich Finanzchef Jürgen Esser vergleichsweise optimistisch geäußert, schrieb Guillaume Delmas am Dienstagabend. Im Rahmen des zweiten Teils der Unternehmensstrategie "Renew Danone" liege der Fokus des Lebensmittelkonzerns darauf, schneller als die Branche zu wachsen und dafür zu sorgen, dass die operative Entwicklung sich stärker in den Gewinnen niederschlage ./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 02.09.2025 / 18:11 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.09.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Danone S.A. Buy
|
Unternehmen:
Danone S.A.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
78,00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
73,32 €
|
Abst. Kursziel*:
6,38%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
73,44 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,21%
|
Analyst Name::
Guillaume Delmas
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Danone S.A.mehr Nachrichten
|
28.08.25
|Aufschläge in Europa: Euro STOXX 50 klettert letztendlich (finanzen.at)
|
28.08.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Anleger lassen Euro STOXX 50 steigen (finanzen.at)
|
28.08.25
|Euro STOXX 50-Handel aktuell: Gewinne im Euro STOXX 50 (finanzen.at)
|
28.08.25
|Pluszeichen in Europa: Euro STOXX 50 klettert zum Start (finanzen.at)
|
27.08.25
|Starker Wochentag in Europa: Euro STOXX 50 letztendlich mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
27.08.25
|Starker Wochentag in Europa: So entwickelt sich der Euro STOXX 50 am Mittwochnachmittag (finanzen.at)
|
27.08.25
|Freundlicher Handel in Europa: Euro STOXX 50 notiert im Plus (finanzen.at)
|
27.08.25
|EURO STOXX 50-Wert Danone-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Danone-Investition von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)