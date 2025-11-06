Datado a Aktie
WKN DE: A2PSFR / ISIN: US23804L1035
|
06.11.2025 13:30:34
Datadog, Inc. Q3 Profit Decreases, But Beats Estimates
(RTTNews) - Datadog, Inc. (DDOG) revealed earnings for third quarter that Decreased from last year but beat the Street estimates.
The company's earnings totaled $33.89 million, or $0.10 per share. This compares with $51.70 million, or $0.14 per share, last year.
Excluding items, Datadog, Inc. reported adjusted earnings of $197.41 million or $0.55 per share for the period.
Analysts on average had expected the company to earn $0.46 per share. Analysts' estimates typically exclude special items.
The company's revenue for the period rose 28.4% to $885.65 million from $690.02 million last year.
Datadog, Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $33.89 Mln. vs. $51.70 Mln. last year. -EPS: $0.10 vs. $0.14 last year. -Revenue: $885.65 Mln vs. $690.02 Mln last year.
-Guidance: Next quarter EPS guidance: $0.54 - $0.56 Next quarter revenue guidance: $912 - $916 Mln Full year EPS guidance: $2.00 - $2.02 Full year revenue guidance: $3.386 - $3.390 Bln
