WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091

NASDAQ 100-Kursverlauf 06.11.2025 18:02:53

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Minus

NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Minus

Der NASDAQ 100 zeigt sich am vierten Tag der Woche schwächer.

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,92 Prozent im Minus bei 25 128,14 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,202 Prozent schwächer bei 25 568,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 620,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 084,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 568,24 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,78 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 978,56 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 23 315,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 781,33 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,80 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 21,73 Prozent auf 188,65 USD), AppLovin (+ 4,22 Prozent auf 643,09 USD), AstraZeneca (+ 3,61 Prozent auf 84,08 USD), Diamondback Energy (+ 2,45 Prozent auf 140,65 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,68 Prozent auf 655,00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-7,31 Prozent auf 237,58 USD), MercadoLibre (-7,09 Prozent auf 2 138,59 USD), Fortinet (-6,93 Prozent auf 80,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,51 Prozent auf 238,40 USD) und Palantir (-5,66 Prozent auf 177,27 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 112 977 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Zum NASDAQ 100-Chart
NASDAQ 100-Aktien nach Marktkapitalisierung
Alle NASDAQ 100-Werte im Überblick

Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Aktien in diesem Artikel

AMD (Advanced Micro Devices) Inc. 207,85 -7,29% AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
AppLovin Corp 534,00 2,91% AppLovin Corp
AstraZeneca PLC (spons. ADRs) 72,00 2,13% AstraZeneca PLC (spons. ADRs)
Charter Inc (A) (Charter Communications) 194,44 -1,27% Charter Inc (A) (Charter Communications)
Datadog Inc Registered Shs -A- 167,08 23,78% Datadog Inc Registered Shs -A-
Diamondback Energy Inc 122,20 2,28% Diamondback Energy Inc
Fortinet Inc 69,71 -5,55% Fortinet Inc
JD.com Inc (spons. ADRs) 27,60 0,00% JD.com Inc (spons. ADRs)
MercadoLibre Inc 1 841,60 -8,03% MercadoLibre Inc
NVIDIA Corp. 162,72 -4,36% NVIDIA Corp.
Palantir 153,02 -6,02% Palantir
Regeneron Pharmaceuticals Inc. 562,80 0,18% Regeneron Pharmaceuticals Inc.
Strategy (ex MicroStrategy) 207,60 -5,64% Strategy (ex MicroStrategy)
The Kraft Heinz Company 20,58 -2,12% The Kraft Heinz Company

Indizes in diesem Artikel

NASDAQ 100 25 130,04 -1,91%

02.11.25 Oktober 2025: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen im abgelaufenen Monat
02.11.25 KW 44: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
02.11.25 Bitcoin, Ether & Co. im Oktober 2025: Monatsbilanz der Kryptowährungen
01.11.25 Oktober 2025: Das sind die besten und schlechtesten DAX-Aktien
01.11.25 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen

Bilanzsaison auf Hochtouren: ATX und DAX schließen mit Verlusten -- Wall Street gab ab -- Asiens Märkte zogen letztlich kräftig an
Am Donnerstag zeigten sich der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt mit roten Vorzeichen. An der Wall Street waren Verluste zu sehen. Unterdessen ging es an den Aktienmärkten in Fernost klar nach oben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

