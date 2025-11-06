NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 am Donnerstagmittag im Minus

Am Donnerstag steht der NASDAQ 100 um 18:00 Uhr via NASDAQ 1,92 Prozent im Minus bei 25 128,14 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ 100 0,202 Prozent schwächer bei 25 568,24 Punkten in den Donnerstagshandel, nach 25 620,03 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 25 084,36 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25 568,24 Punkten lag.

NASDAQ 100 auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ 100 bereits um 3,78 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 06.10.2025, wurde der NASDAQ 100 auf 24 978,56 Punkte taxiert. Der NASDAQ 100 stand noch vor drei Monaten, am 06.08.2025, bei 23 315,04 Punkten. Vor einem Jahr, am 06.11.2024, wurde der NASDAQ 100 mit 20 781,33 Punkten berechnet.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2025 bereits um 19,80 Prozent nach oben. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 542,20 Punkten registriert.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Datadog A (+ 21,73 Prozent auf 188,65 USD), AppLovin (+ 4,22 Prozent auf 643,09 USD), AstraZeneca (+ 3,61 Prozent auf 84,08 USD), Diamondback Energy (+ 2,45 Prozent auf 140,65 USD) und Regeneron Pharmaceuticals (+ 1,68 Prozent auf 655,00 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-7,31 Prozent auf 237,58 USD), MercadoLibre (-7,09 Prozent auf 2 138,59 USD), Fortinet (-6,93 Prozent auf 80,03 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-6,51 Prozent auf 238,40 USD) und Palantir (-5,66 Prozent auf 177,27 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 19 112 977 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ 100 macht die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,195 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Werte

Die Charter A-Aktie präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 6,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 6,63 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at