Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 fällt am Donnerstagnachmittag
Am Donnerstag gibt der NASDAQ 100 um 20:02 Uhr via NASDAQ um 1,57 Prozent auf 25 217,62 Punkte nach. In den Handel ging der NASDAQ 100 0,202 Prozent schwächer bei 25 568,24 Punkten, nach 25 620,03 Punkten am Vortag.
Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 25 568,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 25 083,24 Einheiten.
NASDAQ 100-Performance auf Jahressicht
Seit Beginn der Woche verlor der NASDAQ 100 bereits um 3,43 Prozent. Der NASDAQ 100 stand vor einem Monat, am 06.10.2025, bei 24 978,56 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor drei Monaten, am 06.08.2025, mit 23 315,04 Punkten bewertet. Noch vor einem Jahr, am 06.11.2024, erreichte der NASDAQ 100 einen Stand von 20 781,33 Punkten.
Seit Jahresbeginn 2025 legte der Index bereits um 20,22 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 26 182,10 Punkte. Das Jahrestief steht hingegen bei 16 542,20 Zählern.
Aktuelle Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100
Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Datadog A (+ 21,76 Prozent auf 188,71 USD), AstraZeneca (+ 3,51 Prozent auf 84,00 USD), Diamondback Energy (+ 2,88 Prozent auf 141,25 USD), AppLovin (+ 2,77 Prozent auf 634,13 USD) und Marvell Technology (+ 2,39 Prozent auf 95,12 USD). Schwächer notieren im NASDAQ 100 derweil MercadoLibre (-7,10 Prozent auf 2 138,54 USD), Fortinet (-6,40 Prozent auf 80,49 USD), Axon Enterprise (-6,07 Prozent auf 600,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-5,95 Prozent auf 239,84 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (-5,61 Prozent auf 241,94 USD).
Die teuersten NASDAQ 100-Konzerne
Im NASDAQ 100 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 28 088 962 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 weist die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 4,195 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
NASDAQ 100-Fundamentaldaten im Fokus
Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Charter A-Aktie. Hier soll ein KGV von 6,30 zu Buche schlagen. Die The Kraft Heinz Company-Aktie bietet 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 6,63 Prozent, die höchste im Index.
