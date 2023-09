DAX 40-Papier DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie: So viel Gewinn hätte ein frühes Investment in DHL Group (ex Deutsche Post) abgeworfen

So viel hätten Anleger mit einem frühen DHL Group (ex Deutsche Post)-Investment verdienen können.

Heute vor 5 Jahren wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile via Börse XETRA gehandelt. Zur Schlussglocke war das DHL Group (ex Deutsche Post)-Papier an diesem Tag 31,54 EUR wert. Bei einer 1 000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 31,706 DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiere. Die Investition hätte nun einen Wert von 1 243,02 EUR, da sich der Wert eines DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteils am 22.09.2023 auf 39,21 EUR belief. Aus 1 000 EUR wurden somit 1 243,02 EUR, was einer positiven Performance von 24,30 Prozent entspricht.

Der Börsenwert von DHL Group (ex Deutsche Post) belief sich jüngst auf 46,71 Mrd. Euro. Am 20.11.2000 wurden DHL Group (ex Deutsche Post)-Anteile zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Der Erstkurs des DHL Group (ex Deutsche Post)-Papiers lag beim Börsengang bei 21,40 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at