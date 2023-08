DAX 40-Papier Siemens Energy-Aktie: So viel hätten Anleger an einem frühen Siemens Energy-Investment verloren

So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die Siemens Energy-Aktie Anlegern gebracht.

Heute vor 1 Jahr wurden Trades Siemens Energy-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Der Schlusskurs des Siemens Energy-Papiers betrug an diesem Tag 15,29 EUR. Wenn ein Anleger damals 1 000 EUR in das Siemens Energy-Papier investiert hätte, hätte er nun 65,424 Aktien im Portfolio. Die gehaltenen Anteile wären am 22.08.2023 863,26 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 13,20 EUR belief. Damit beträgt die Performance des Investments -13,67 Prozent.

Der Marktwert von Siemens Energy betrug jüngst 10,21 Mrd. Euro. Am 28.09.2020 wurden Siemens Energy-Papiere zum ersten Mal an der Börse XETRA gehandelt. Damals wurde der erste Kurs eines Siemens Energy-Anteils bei 22,01 EUR festgestellt.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at