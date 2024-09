DAX aktuell: DAX klettert am Freitagmittag

Am Freitagmittag zeigen sich die Anleger in Frankfurt optimistisch.

Am Freitag bewegt sich der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,52 Prozent höher bei 18 613,96 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 1,752 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 0,150 Prozent fester bei 18 546,22 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 518,39 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Freitag bei 18 662,40 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 542,23 Punkten verzeichnete.

DAX-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,28 Prozent. Noch vor einem Monat, am 13.08.2024, erreichte der DAX einen Wert von 17 812,05 Punkten. Der DAX bewegte sich noch vor drei Monaten, am 13.06.2024, bei 18 265,68 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.09.2023, wies der DAX einen Wert von 15 654,03 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 legte der Index bereits um 11,00 Prozent zu. Das Jahreshoch des DAX steht derzeit bei 18 990,78 Punkten. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Die Top-Aktien im DAX sind derzeit Siemens Energy (+ 4,08 Prozent auf 27,78 EUR), Zalando (+ 4,03 Prozent auf 22,21 EUR), Fresenius SE (+ 3,38 Prozent auf 34,83 EUR), Continental (+ 3,12 Prozent auf 53,52 EUR) und Volkswagen (VW) vz (+ 2,85 Prozent auf 92,52 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Rheinmetall (-0,69 Prozent auf 518,20 EUR), Sartorius vz (-0,53 Prozent auf 243,00 EUR), Airbus SE (ex EADS) (-0,40 Prozent auf 129,98 EUR), Beiersdorf (-0,24 Prozent auf 126,30 EUR) und Siemens (-0,23 Prozent auf 163,92 EUR).

Diese DAX-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Commerzbank-Aktie aufweisen. 3 457 871 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung aus. 226,791 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

DAX-Fundamentalkennzahlen

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 9,44 Prozent präsentiert sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at