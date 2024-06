DAX aktuell: DAX mittags mit positivem Vorzeichen

Der DAX gewinnt im XETRA-Handel um 12:09 Uhr 0,34 Prozent auf 18 130,18 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,745 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,029 Prozent auf 18 073,44 Punkte an der Kurstafel, nach 18 068,21 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des DAX lag am Dienstag bei 18 214,20 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 18 073,24 Punkten erreichte.

DAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, bei 18 704,42 Punkten. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, wurde der DAX mit 17 932,68 Punkten berechnet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, stand der DAX bei 16 357,63 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 stieg der Index bereits um 8,11 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten verzeichnete der DAX bislang ein Jahreshoch. 16 345,02 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell QIAGEN (+ 3,06 Prozent auf 41,65 EUR), Deutsche Börse (+ 1,69 Prozent auf 189,25 EUR), Rheinmetall (+ 1,48 Prozent auf 493,20 EUR), Commerzbank (+ 1,12 Prozent auf 14,05 EUR) und Siemens Energy (+ 0,99 Prozent auf 23,51 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Beiersdorf (-1,37 Prozent auf 144,15 EUR), adidas (-1,00 Prozent auf 216,90 EUR), Siemens Healthineers (-0,84 Prozent auf 52,08 EUR), Merck (-0,82 Prozent auf 169,85 EUR) und Fresenius SE (-0,61 Prozent auf 29,22 EUR).

Die teuersten DAX-Unternehmen

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 1 324 248 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 204,008 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Aktien

Unter den DAX-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie offeriert Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,46 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at