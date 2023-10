DAX aktuell: DAX zum Handelsende in der Verlustzone

Am Freitag stand der DAX via XETRA schlussendlich 1,64 Prozent im Minus bei 14 798,47 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,541 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 1,15 Prozent auf 14 872,02 Punkte an der Kurstafel, nach 15 045,23 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 14 936,49 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 14 798,47 Zählern.

DAX-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 2,77 Prozent abwärts. Vor einem Monat, am 20.09.2023, lag der DAX noch bei 15 781,59 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.07.2023, wurde der DAX mit 16 204,22 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 20.10.2022, stand der DAX bei 12 767,41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2023 kletterte der Index bereits um 5,18 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der DAX bereits ein Jahreshoch bei 16 528,97 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 13 976,44 Zählern.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die stärksten Aktien im DAX sind aktuell Fresenius SE (+ 1,29 Prozent auf 25,22 EUR), Rheinmetall (+ 0,62 Prozent auf 259,90 EUR), Covestro (+ 0,57 Prozent auf 47,89 EUR), Beiersdorf (+ 0,50 Prozent auf 121,65 EUR) und QIAGEN (+ 0,14 Prozent auf 35,51 EUR). Am anderen Ende der DAX-Liste stehen derweil Heidelberg Materials (-6,80 Prozent auf 66,02 EUR), Sartorius vz (-6,80 Prozent auf 240,00 EUR), Siemens Energy (-3,33 Prozent auf 10,87 EUR), Hannover Rück (-2,80 Prozent auf 204,90 EUR) und Porsche Automobil vz (-2,64 Prozent auf 44,60 EUR) unter Druck.

DAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 14 830 609 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im DAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 141,697 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Titel im Fokus

In diesem Jahr präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,64 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Unter den Aktien im Index zeigt die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,34 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at