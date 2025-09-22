Sartorius vz. Aktie
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert der Aktien von Sartorius von 200 auf 205 Euro angehoben und die Einstufung auf "Halten" belassen. Analyst Sven Kürten sieht beim "Life Science Pure Play" eine beginnende Trendwende, allerdings auch Prognoserisiken. Die ambitionierten Mittelfristziele könnten sich als etwas zu optimistisch erweisen, so der Experte am Montag. Er erwähnte zudem den Abstieg der Aktie aus dem Dax in den MDax./rob/ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.09.2025 / 11:22 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
