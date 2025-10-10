Sartorius vz. Aktie
|211,90EUR
|-1,60EUR
|-0,75%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Sartorius auf "Neutral" mit einem Kursziel von 230 Euro belassen. Die Mitte Oktober anstehenden Quartalszahlen des Labor- und Pharmazulieferers dürften umsatzseitig der Konsensschätzung entsprechen, während er für das operative Ergebnis (Ebitda) optimistischer sei, schrieb Matthew Weston in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Der neue Chef Michael Grosse sollte sich zu den mittelfristigen Zielen und zur Strategie im ersten Halbjahr 2026 äußern. Für klare neue Ziele sei es aber noch zu früh./rob/gl/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2025 / 20:09 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.10.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
230,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
214,90 €
|
Abst. Kursziel*:
7,03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
211,90 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
8,54%
|
Analyst Name::
Matthew Weston
|
KGV*:
-
