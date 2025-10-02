Sartorius vz. Aktie

WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631

Sartorius vz Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 253 auf 243 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley präferiert in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober weiter die Aktien der Tochter Sartorius Stedim ("Buy") aufgrund der erwarteten Erholung im Bereich Bioprocessing. Er kappte allerdings seine Schätzungen etwas, auch aufgrund aktueller Währungsentwicklungen./ag/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

