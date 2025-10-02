Sartorius vz. Aktie
|227,40EUR
|10,10EUR
|4,65%
WKN: 716563 / ISIN: DE0007165631
Sartorius vz Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für die Vorzugsaktien von Sartorius von 253 auf 243 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analyst James Quigley präferiert in seinem Ausblick auf den Quartalsbericht Mitte Oktober weiter die Aktien der Tochter Sartorius Stedim ("Buy") aufgrund der erwarteten Erholung im Bereich Bioprocessing. Er kappte allerdings seine Schätzungen etwas, auch aufgrund aktueller Währungsentwicklungen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:26 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Sartorius AG Vz. Neutral
|
Unternehmen:
Sartorius AG Vz.
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
243,00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
226,80 €
|
Abst. Kursziel*:
7,14%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
227,40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6,86%
|
Analyst Name::
James Quigley
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Sartorius AG Vz.mehr Nachrichten
|
12:27
|Starker Wochentag in Frankfurt: TecDAX mittags in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12:27
|Donnerstagshandel in Frankfurt: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
09:30
|Gewinne in Frankfurt: Zum Handelsstart Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: TecDAX beendet den Handel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
01.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX zum Ende des Mittwochshandels stärker (finanzen.at)
|
01.10.25
|Börse Frankfurt in Grün: Pluszeichen im TecDAX (finanzen.at)
|
01.10.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX am Nachmittag stärker (finanzen.at)
|
01.10.25
|Freundlicher Handel: MDAX notiert im Plus (finanzen.at)
Analysen zu Sartorius AG Vz.mehr Analysen
|11:13
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|19.09.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|11:13
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|01.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|19.09.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Sartorius vz. Overweight
|Barclays Capital
|24.09.25
|Sartorius vz. Buy
|Deutsche Bank AG
|19.09.25
|Sartorius vz. Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.08.25
|Sartorius vz. Buy
|Jefferies & Company Inc.
|28.07.25
|Sartorius vz. Outperform
|Bernstein Research
|29.01.25
|Sartorius vz. Verkaufen
|DZ BANK
|28.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|15.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|06.01.25
|Sartorius vz. Underperform
|Bernstein Research
|11:13
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.09.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|28.07.25
|Sartorius vz. Halten
|DZ BANK
|23.07.25
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|22.07.25
|Sartorius vz. Sector Perform
|RBC Capital Markets
Aktien in diesem Artikel
|Sartorius AG Vz.
|226,00
|4,00%
Aktuelle Aktienanalysen
|11:38
|AstraZeneca Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:36
|Adyen B.V. Parts Sociales Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:28
|BASF Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:25
|Akzo Nobel Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:21
|UniCredit Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:16
|Nike Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:13
|Sartorius vz. Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
|10:30
|Siemens Energy Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|09:57
|Elmos Semiconductor Buy
|Warburg Research
|09:56
|RATIONAL Hold
|Deutsche Bank AG
|09:48
|Deutsche Bank Hold
|Warburg Research
|09:46
|HELLA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:43
|BASF Hold
|Jefferies & Company Inc.
|09:43
|Continental Hold
|Deutsche Bank AG
|09:33
|adidas Buy
|Deutsche Bank AG
|09:32
|Formycon Outperform
|RBC Capital Markets
|09:30
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:23
|Nordea Bank Abp Registered Shs Buy
|Deutsche Bank AG
|09:21
|Daimler Truck Buy
|Deutsche Bank AG
|08:49
|National Grid Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:47
|National Grid Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08:11
|Intel Market-Perform
|Bernstein Research
|08:07
|L'Oréal Market-Perform
|Bernstein Research
|08:00
|Rio Tinto Sector Perform
|RBC Capital Markets
|07:58
|Continental Underperform
|Bernstein Research
|07:57
|Nike Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:41
|Apple Neutral
|UBS AG
|07:36
|ABB Neutral
|UBS AG
|07:29
|Pfizer Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:23
|RATIONAL Overweight
|Barclays Capital
|07:21
|AIR France-KLM Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:21
|International Consolidated Airlines Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:15
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:14
|Alphabet A Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:12
|Zalando Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07:11
|Hennes & Mauritz AB Sell
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|07:10
|Siemens Energy Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|06:48
|Vonovia Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|06:29
|Continental Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|RATIONAL Outperform
|Bernstein Research
|01.10.25
|Daimler Truck Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Volvo AB Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Continental Buy
|UBS AG
|01.10.25
|Continental Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Hermès Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Vossloh Hold
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|HelloFresh Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|Nordex Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.10.25
|Nike Outperform