DAX-Handel aktuell: DAX mit grünem Vorzeichen

Am Donnerstag notiert der DAX um 12:10 Uhr via XETRA 0,34 Prozent höher bei 16 222,21 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,626 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,237 Prozent auf 16 204,74 Punkte an der Kurstafel, nach 16 166,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Donnerstag bei 16 169,11 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 16 223,57 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn gewann der DAX bereits um 1,34 Prozent. Der DAX stand am letzten Handelstag im Oktober, dem 30.10.2023, bei 14 716,54 Punkten. Der DAX stand am letzten Handelstag im August, dem 30.08.2023, bei 15 891,93 Punkten. Der DAX notierte am letzten Handelstag im November, dem 30.11.2022, bei 14 397,04 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2023 bereits um 15,30 Prozent nach oben. Bei 16 528,97 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 13 976,44 Punkten registriert.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich derzeit Deutsche Bank (+ 1,92 Prozent auf 11,49 EUR), Fresenius SE (+ 1,68 Prozent auf 29,05 EUR), Henkel vz (+ 1,57 Prozent auf 72,50 EUR), Bayer (+ 1,32 Prozent auf 31,08 EUR) und Brenntag SE (+ 1,22 Prozent auf 78,20 EUR). Flop-Aktien im DAX sind derweil Continental (-1,23 Prozent auf 70,72 EUR), MTU Aero Engines (-0,90 Prozent auf 186,15 EUR), Volkswagen (VW) vz (-0,79 Prozent auf 106,04 EUR), Porsche Automobil vz (-0,73 Prozent auf 44,88 EUR) und Sartorius vz (-0,71 Prozent auf 292,40 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Deutsche Bank-Aktie. 6 788 430 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 166,729 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentaldaten der DAX-Aktien im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie weist mit 2,63 2023 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Unter den Aktien im Index weist die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 8,76 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.at