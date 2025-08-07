Fresenius Aktie
|41,87EUR
|0,18EUR
|0,43%
WKN: 578560 / ISIN: DE0005785604
Fresenius SECo Overweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Fresenius auf "Overweight" mit einem Kursziel von 49,10 Euro belassen. David Adlington lobte in einer am Donnerstag vorliegenden Studie das "weitere solide Quartal" des Krankenhausbetreibers und Medizinproduktherstellers. Fresenius arbeite an einer Erfolgsbilanz, die zu einer höheren Bewertung führen sollte./rob/ck/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2025 / 05:59 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Fresenius SE & Co. KGaA (St.) Overweight
|
Unternehmen:
Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
49,10 €
|
Rating jetzt:
Overweight
|
Kurs*:
41,56 €
|
Abst. Kursziel*:
18,14%
|
Rating update:
Overweight
|
Kurs aktuell:
41,87 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
17,27%
|
Analyst Name::
David Adlington
|
KGV*:
-
Aktien in diesem Artikel
|Fresenius SE & Co. KGaA (St.)
|42,03
|0,82%
