DAX-Handel aktuell: DAX mittags mit Gewinnen

In Frankfurt ist aktuell ein stabiler Handel zu beobachten.

Um 12:10 Uhr verbucht der DAX im XETRA-Handel Gewinne in Höhe von 0,20 Prozent auf 18 571,50 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,773 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Minus von 0,000 Prozent auf 18 534,49 Punkte an der Kurstafel, nach 18 534,56 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der DAX bei 18 603,67 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 18 528,39 Punkten.

So bewegt sich der DAX im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang Gewinne von 0,526 Prozent. Vor einem Monat, am 12.06.2024, lag der DAX noch bei 18 630,86 Punkten. Der DAX lag noch vor drei Monaten, am 12.04.2024, bei 17 930,32 Punkten. Der DAX notierte noch vor einem Jahr, am 12.07.2023, bei 16 023,00 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,75 Prozent aufwärts. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 18 892,92 Punkten. Bei 16 345,02 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

DAX-Top-Flop-Liste

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell MTU Aero Engines (+ 2,12 Prozent auf 250,40 EUR), Zalando (+ 1,25 Prozent auf 24,30 EUR), Deutsche Börse (+ 0,85 Prozent auf 189,70 EUR), adidas (+ 0,71 Prozent auf 227,40 EUR) und Bayer (+ 0,68 Prozent auf 26,82 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,20 Prozent auf 28,84 EUR), Brenntag SE (-0,98 Prozent auf 62,72 EUR), Siemens Energy (-0,83 Prozent auf 27,57 EUR), Beiersdorf (-0,76 Prozent auf 136,60 EUR) und Siemens Healthineers (-0,47 Prozent auf 54,90 EUR).

Blick in den DAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 1 436 909 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 216,870 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte

Im DAX präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,56 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,20 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

