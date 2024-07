DAX-Handel aktuell: DAX präsentiert sich letztendlich fester

Der DAX bewegte sich im XETRA-Handel schlussendlich um 0,47 Prozent stärker bei 18 321,99 Punkten. Insgesamt kommt der DAX damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 1,754 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,005 Prozent auf 18 236,35 Punkte an der Kurstafel, nach 18 235,45 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 18 236,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 18 460,72 Punkten verzeichnete.

DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 31.05.2024, einen Stand von 18 497,94 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA feiertagsbedingt. Der DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 28.03.2024, den Stand von 18 492,49 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.06.2023, erreichte der DAX einen Stand von 16 147,90 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 kletterte der Index bereits um 9,26 Prozent. Bei 18 892,92 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des DAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 16 345,02 Zählern verzeichnet.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Zu den Top-Aktien im DAX zählen aktuell Zalando (+ 4,39 Prozent auf 22,85 EUR), Deutsche Bank (+ 3,34 Prozent auf 15,41 EUR), Commerzbank (+ 2,96 Prozent auf 14,61 EUR), RWE (+ 2,03 Prozent auf 32,60 EUR) und Siemens (+ 1,96 Prozent auf 177,12 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Sartorius vz (-3,33 Prozent auf 211,70 EUR), SAP SE (-2,03 Prozent auf 185,68 EUR), QIAGEN (-1,89 Prozent auf 37,82 EUR), BASF (-1,76 Prozent auf 44,39 EUR) und Merck (-1,74 Prozent auf 152,05 EUR).

Welche Aktien im DAX den größten Börsenwert aufweisen

Das größte Handelsvolumen im DAX kann derzeit die Deutsche Telekom-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via XETRA 6 674 947 Aktien gehandelt. Mit 221,212 Mrd. Euro weist die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Blick

Unter den DAX-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,51 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,53 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.at