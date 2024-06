DAX-Handel aktuell: DAX verbucht zum Handelsstart Zuschläge

Nach den Gewinnen am Vortag geht es für den DAX auch am dritten Tag der Woche aufwärts.

Der DAX notiert im XETRA-Handel um 09:12 Uhr um 0,64 Prozent höher bei 18 294,01 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 1,770 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Verlust von 0,005 Prozent auf 18 176,80 Punkte an der Kurstafel, nach 18 177,62 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Mittwoch bei 18 296,35 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 176,80 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 0,707 Prozent aufwärts. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 24.05.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 693,37 Punkten. Vor drei Monaten, am 26.03.2024, wurde der DAX mit 18 384,35 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 26.06.2023, bewegte sich der DAX bei 15 813,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2024 bereits um 9,09 Prozent nach oben. Aktuell liegt der DAX bei einem Jahreshoch von 18 892,92 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 345,02 Zählern.

DAX-Tops und -Flops

Die stärksten Einzelwerte im DAX sind derzeit DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,57 Prozent auf 39,08 EUR), SAP SE (+ 2,21 Prozent auf 185,74 EUR), Sartorius vz (+ 1,69 Prozent auf 223,10 EUR), Infineon (+ 1,66 Prozent auf 34,64 EUR) und Merck (+ 0,98 Prozent auf 159,05 EUR). Unter Druck stehen im DAX hingegen Volkswagen (VW) vz (-0,89 Prozent auf 105,60 EUR), BMW (-0,84 Prozent auf 89,48 EUR), QIAGEN (-0,66 Prozent auf 38,46 EUR), Continental (-0,63 Prozent auf 53,86 EUR) und Rheinmetall (-0,40 Prozent auf 493,00 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 419 435 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 209,470 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Unter den DAX-Aktien präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie mit 2,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8,50 Prozent, die höchste im Index.

