DAX-Handel aktuell: So steht der DAX am Nachmittag

Am Dienstag notiert der DAX um 15:41 Uhr via XETRA 0,64 Prozent stärker bei 18 523,98 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,752 Bio. Euro wert. In den Handel ging der DAX 0,509 Prozent fester bei 18 500,67 Punkten, nach 18 407,07 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 647,10 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 464,22 Zählern.

DAX auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der DAX einen Stand von 18 163,52 Punkten. Der DAX notierte noch vor drei Monaten, am 23.04.2024, bei 18 137,65 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bewegte sich der DAX bei 16 177,22 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 10,46 Prozent nach oben. Bei 18 892,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

DAX-Gewinner und -Verlierer

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Sartorius vz (+ 8,51 Prozent auf 221,90 EUR), SAP SE (+ 6,44 Prozent auf 195,44 EUR), Fresenius SE (+ 3,83 Prozent auf 31,15 EUR), Merck (+ 2,40 Prozent auf 153,60 EUR) und MTU Aero Engines (+ 1,21 Prozent auf 250,70 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Porsche (-5,56 Prozent auf 68,60 EUR), Daimler Truck (-3,80 Prozent auf 36,67 EUR), Porsche Automobil vz (-3,51 Prozent auf 41,20 EUR), Infineon (-3,01 Prozent auf 33,18 EUR) und Symrise (-1,71 Prozent auf 112,00 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 2 282 550 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist im DAX mit 211,851 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Diese Dividenden zahlen die DAX-Titel

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 2,62 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den DAX-Werten inne. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8,31 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at