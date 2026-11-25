Deere Aktie
WKN: 850866 / ISIN: US2441991054
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25.11.2026 12:24:04
Deere And Co Q4 Profit Falls
(RTTNews) - Deere And Co (DE) released earnings for fourth quarter that Dropped, from last year
The company's bottom line came in at $1.051 billion, or $3.89 per share. This compares with $1.065 billion, or $3.93 per share, last year.
The company's revenue for the period fell 0.6% to $10.514 billion from $10.579 billion last year.
Deere And Co earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $1.051 Bln. vs. $1.065 Bln. last year. -EPS: $3.89 vs. $3.93 last year. -Revenue: $10.514 Bln vs. $10.579 Bln last year.
Company Outlook
Net income attributable to Deere & Company for fiscal 2027 is forecasted to be in a range of $4.50 to $5.25 billion
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