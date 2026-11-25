(RTTNews) - Deere And Co (DE) released earnings for fourth quarter that Dropped, from last year

The company's bottom line came in at $1.051 billion, or $3.89 per share. This compares with $1.065 billion, or $3.93 per share, last year.

The company's revenue for the period fell 0.6% to $10.514 billion from $10.579 billion last year.

Deere And Co earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $1.051 Bln. vs. $1.065 Bln. last year. -EPS: $3.89 vs. $3.93 last year. -Revenue: $10.514 Bln vs. $10.579 Bln last year.

Company Outlook

Net income attributable to Deere & Company for fiscal 2027 is forecasted to be in a range of $4.50 to $5.25 billion