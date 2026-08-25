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WKN DE: A3CND6 / ISIN: US90364P1057

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25.08.2026 17:30:04

Dell Technologies vs. UiPath: Which Technology Stock Is a Better Buy in 2026?

Investors seeking exposure to the next phase of digital evolution often choose between infrastructure giants and software innovators. Choosing between Dell Technologies (NYSE:DELL) and UiPath Inc (NYSE:PATH) requires a close look at their current fundamentals.Dell provides the physical backbone of the modern data center, while UiPath focuses on the software automation that makes enterprises more efficient. This comparison examines their financial health and growth prospects to help you decide.Dell operates as a global leader in digital infrastructure, providing PCs, servers, storage, and networking tools to approximately 97% of the Fortune 500. The company operates in a fast-moving landscape of tech stocks where hardware remains the essential foundation. Its primary AI solution buyers are a small number of large customers and cloud service providers, and customer concentration like this adds a layer of risk to the business.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Dell Technologies 386,35 1,14% Dell Technologies
UiPath 13,97 -2,27% UiPath

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