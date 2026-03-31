Delta Selects Amazon Satellite Internet For 500 Aircraft Starting 2028

(RTTNews) - Delta Air Lines has chosen Amazon's low-Earth-orbit satellite network, Leo, to provide fast in-flight internet on 500 of its aircraft starting in 2028. This move is set to shake up the competition in airline connectivity services.

At first, the service will be available on domestic narrow-body planes, including the new Boeing 737 Max 10 and some older Boeing 737s and Airbus A321s. Delta is also using other connectivity providers like Viasat and Hughes Network Systems.

With increased bandwidth, Delta aims to enhance streaming speeds, offer larger entertainment libraries, and create new opportunities for onboard shopping and personalized digital services.

Currently, Amazon's Leo satellite network has around 200 satellites in orbit and plans to scale up to roughly 3,200. They're looking to attract not just airlines but also businesses and government customers, particularly as competition heats up with SpaceX's Starlink service.