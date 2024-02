Deutsche Bank AG bescheinigt Buy für Deutsche Börse-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Börse von 209 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Trotz immer neuer rekordhoher Resultate des Unternehmens sei die Bewertung der Aktie in Relation zu wichtigen Kennziffern in den vergangenen Jahren gesunken, schrieb Analyst Benjamin Goy in einer am Freitag vorliegenden Studie. Die teure Übernahme von Simcorp habe noch zum Bewertungsabschlag beigetragen. Im weiteren Jahresverlauf sollte sich die Wahrnehmung der Akquisition aber verbessern. Die Aktie bleibe sein bevorzugter Branchentitel.

Handelsvolumen und mehr: So entwickelt sich die Deutsche Börse-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Um 14:27 Uhr konnte die Aktie von Deutsche Börse zulegen und verteuerte sich in der XETRA-Sitzung um 1,5 Prozent auf 190,90 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 12,62 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 157 083 Deutsche Börse-Aktien. Die Aktie kletterte seit Jahresanfang 2024 um 2,4 Prozent aufwärts. Am 23.04.2024 dürfte die Q1 2024-Bilanz von Deutsche Börse veröffentlicht werden.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 23.02.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.02.2024 / 06:40 / CET





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.