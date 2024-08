Deutsche Bank AG bescheinigt Hold für Beiersdorf-Aktie

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Beiersdorf nach Zahlen von 125 auf 120 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Hold" belassen. Die Nachfrage im Konsumgeschäft sei etwas schwächer gewesen als erwartet, schrieb Analyst Tom Sykes in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. In China bessere sich die Lage bislang nicht.

Aktienbewertung im Detail: Die Beiersdorf-Aktie und ihre Entwicklung am Tag der Analyse

Um 13:03 Uhr ging es für die Beiersdorf-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 2,4 Prozent auf 125,35 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch einen Rückgangsspielraum von 4,27 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wurden über XETRA 92 931 Beiersdorf-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Minus von 6,9 Prozent zu Buche. Die Veröffentlichung der Beiersdorf-Ergebnisse für Q4 2024 erwarten Experten am 26.02.2025.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser)

Veröffentlichung der Original-Studie: 08.08.2024 / 08:31 / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.08.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET



