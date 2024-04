Deutsche Bank AG beurteilt Airbus SE (ex EADS)-Aktie mit Buy

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Airbus vor Zahlen fürs erste Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 186 Euro belassen. Der operative Gewinn des Flugzeugbauers dürfte stabil geblieben sein, der freie Finanzmittelfluss (FCF) aber unter Druck gestanden haben, schrieb Analyst Christophe Menard in einer am Freitag vorliegenden Studie. So stünden Hochlaufkosten für die Produktion dem Absatzrückenwind gegenüber.

Das Papier von Airbus SE (ex EADS) konnte um 12:02 Uhr klettern und stieg im XETRA-Handel um 1,5 Prozent auf 164,56 EUR. Infolgedessen zeigt das Papier noch Anstiegschancen von 13,03 Prozent in Relation zur festgesetzten Kursmarke. Zuletzt wechselten via XETRA 83 461 Airbus SE (ex EADS)-Aktien den Besitzer. Die Aktie legte auf Jahressicht 2024 um 17,5 Prozent zu. Experten prognostizieren die Vorlage der Q1 2024-Bilanz am 01.05.2024.

